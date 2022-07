Un dépôt de ciment fermé à Cotonou ce mardi

Les agents des services du ministère du commerce et de l’industrie ont procédé à la fermeture d’un dépôt de ciment ce mardi 05 juillet 2022 à Gbégamey, un quartier de Cotonou. Le prix de la tonne de ciment tel que fixé par le gouvernement, n’est pas respecté dans ce dépôt.



Au lieu de 75.000 FCFA tel que fixé par le gouvernement à Cotonou, un dépôt de vente de ciment cède le produit aux populations à 79.000 FCFA à Gbégamey. Le dépôt en cause est également fermé pour non délivrance de reçu. A l’entrée, c’est affiché 75.000 FCFA, mais le promoteur cède le produit à 79.000 FCFA. Il a été épinglé à l’occasion d’une descente des agents du ministère du commerce et de l’industrie.

F. A. A.

