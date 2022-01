Un défilé de plus de mille masques a clôturé en apothéose le FIP

Plus de mille masques ont défilé ce lundi 10 janvier, pour clôturer la 5 ème édition du Festival International de Porto-Novo. La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs autorités et élus locaux de la capitale béninoise.

C’est fini pour la 5ème édition du Festival International de Porto-Novo (FIP). Démarré le 02 janvier, le FIP 2022 a pris fin ce lundi 10 janvier avec le défilé des masques sur le tout nouveau boulevard Pobè Gare - Gbodjè. Plusieurs personnalités ont rehaussé la cérémonie par leur présence. Parmi ces personnalités on peut citer le président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU, les ministres de la Culture, Jean-Michel ABIMBOLA, de l’Énergie Dona Jean-Claude HOUSSOU, et de l’Intérieur Alassane SEIDOU. Plusieurs députés, quelques membres du corps diplomatique, le préfet de l’Oueme ainsi que les sages et têtes couronnées ont aussi assisté à la cérémonie.

Avant le cérémonie proprement dite, c’est le maire de la ville de Porto-Novo et président du comité d’organisation du FIP, Charlemagne Yankoty qui a lancé la cérémonie de clôture par un discours. Il a remercié les différentes autorités qui ont soutenu l’initiative et salué tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l’événement. Il a particulièrement rendu hommage au président de la République, Patrice Talon, pour son implication personnelle dans le financement du festival. Aussi, le maire a porté une doléance à l’endroit du chef de l’Etat et de son gouvernement. Celle d’inscrire désormais le Fip au programme national pour permettre un financement qui poussera le conseil municipal à revoir l’organisation biennale afin que le Fip poursuive son ascension annuelle.

Le ministre de la Culture et parrain de l’événement Jean-Michel ABIMBOLA en prenant à son tour la parole n’a pas caché sa joie de voir le FIP tenu ses promesses. Il a Félicité le comité d’organisation pour la qualité du travail abattu. Pour lui, « Le retour 26 trésors royaux a rendu opportun le colloque scientifique », a-t-il souligné avant d’annoncer que l’année 2022 sera très active au plan culturel avec la construction du musée de vodoun, la rénovation des musées Alexandre Adande et Honmè. D’ores et déjà, il a lancé un appel pour le démarrage immédiat des préparatifs de l’édition 2023 du Fip.

En suite places au défilé des masques. Tour à tour, Bourian, Gounouko, Egungun, Zangbeto, marionnettes géantes, la fanfare Haoussa, les masques chinois etc... ont défilé un événement riche en couleur qui a mis un terme à la 5 ème édition du FIP.

M. H.

11 janvier 2022 par