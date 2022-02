Un cultivateur ramasse 14 millions et les rend au propriétaire

Fait inédit à Sinendé dans le département du Borgou ce vendredi 11 février 2022. Revenant du champ, un cultivateur ramasse une somme de 14 millions de francs CFA, et les rend à son propriétaire.

Amidou Baraka, un agriculteur âgé de 30 ans a posé un acte fort de morale qui doit servir de leçon. Revenant du champ, il retrouve sur son chemin un sac. Le sac selon les informations de Daabaru, contenait des vêtements et une somme de 14 millions.

Informé de l’annonce du chef du village qu’un sac contenant une telle somme d’argent est perdu, il ne s’est pas posé deux questions.

Amidou Baraka est allé remettre le sac et tout son contenu à l’élu local. Le propriétaire est membre d’un groupe d’étrangers venus acheter du soja dans la localité. Informé de ce que son sac est retrouvé, il décide de récompenser l’agriculteur avec une somme de 100.000 francs CFA, mais Amidou refuse l’argent. L’étranger insiste, et finalement, il accepte une somme de 50.000 francs. Invité à justifier son acte, il affirme qu’il l’a fait parce qu’il craint Dieu.

