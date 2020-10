Un couple marche nu avec ses enfants

Après avoir lu une histoire sur la fin du monde, une femme a entraîné son mari et ses deux enfants dans la rue pour une balade sans vêtement. La scène a eu lieu ce lundi 05 octobre 2020 au quartier Ayitchédji dans la commune d’Abomey-Calavi

Selon Frissons Radio, la femme aurait lu sur internet que la fin du monde est proche. Elle a menacé son mari de divorcer s’il ne l’accompagne pas à faire le tour du quartier pour être sauvé au dernier jugement.

Nus, le couple et les enfants se sont promenés dans les rues du quartier Ayitchédj.

Interpellés et conduits au commissariat d’Abomey-Calavi, les agents de la police ont constaté lors de l’audition que la femme présente des troubles psychologiques. Elle a été conduite au centre psychiatrique de Tokan.

Le mari sera présenté au procureur de la République près le tribunal de Calavi et pourrait être jugé pour atteinte à la pudeur.

