Les sapeurs-pompiers ont repêché ce vendredi le corps sans vie d’un homme d’un bas-fond situé sous le pont facilitant la traversée à Womey.

Les populations ont découvert le corps ce vendredi 5 septembre 2020 et alerté la police.

L’identité de la victime et les causes du drame ne sont pas encore établies.

M.M.

5 septembre 2020 par