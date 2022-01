Un conducteur de taxi-moto décède des coups d’une cliente

Une altercation liée aux frais d’une course a coûté la vie à un conducteur de taxi-moto à Ouèssè dans le département des Collines.

A l’issue d’une course, un zémidjan et sa cliente ne se sont pas compris sur le coût à payer. Une altercation s’en ait suivie et les deux se sont donnés des coups. La jeune dame a donné un coup à la poitrine au conducteur de taxi-moto. Le zémidjan s’écroule quelques minutes après et meurt sur-le-champ. La police a ouvert une enquête suite au drame. Selon Frissons radio, les faits se sont déroulés dans la commune de Ouèssè, département des Collines.

Marc MENSAH

5 janvier 2022 par