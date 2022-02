Un commerçant blessé, plus de 5 millions FCFA emportés

Des individus non encore identifiés ont tiré et blessé un commerçant de produits vivriers à l’aide d’une arme de fabrication artisanale le dimanche 20 février 2022 à Kandi, département de l’Alibori. Ils ont réussi à déposséder leur victime de la somme de cinq millions cinq cent mille (5.500.000) FCFA.

A Kassakou, une localité située à Kandi dans le département de l’Alibori, un commerçant de produits vivriers a été blessé. Des individus non encore identifiés ont tiré à l’arme artisanale sur le commerçant le dimanche 20 février 2022. Les braqueurs ont dépouillé le commerçant de la somme de cinq millions cinq cent mille (5.500.000) FCFA. Le commerçant a été transporté à l’hôpital pour des soins.

La police a ouvert une enquête pour retrouver les braqueurs qui sont introuvables pour l’heure.

M. M.

25 février 2022 par ,