Un comité se penche sur la fermeture des frontières nigérianes

La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a pris ce dimanche 9 février 2020 une décision relative à la fermeture des frontières nigérianes lors d’une réunion extraordinaire des chefs de gouvernement de la CEDEAO en marge du 33e sommet de l’Union africaine (UA) en Ethiopie. L’organisation intergouvernementale a mis en place un comité pour se pencher sur la fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin et le Niger.

Dirigé par le président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, le comité est chargé d’étudier et d’établir un rapport complet sur la fermeture des frontières terrestres du Nigéria, notamment ses effets sur les pays membres de la CEDEAO.

Le Nigéria a fermé de façon unilatérale ses frontières avec le Bénin et le Niger depuis le 20 août 2019. Selon le gouvernement fédéral, cette décision a été prise dans le but de lutter contre la contrebande des produits notamment du riz.

La fermeture des frontières par le Nigéria empêche le libre-échange dans la région de la CEDEAO. Elle a eu des conséquences économiques au Bénin et également dans d’autres pays de la région.

Dans le but de trouver des solutions pour la réouverture des frontières, un comité tripartite Bénin-Niger-Nigéria a été mis en place en novembre 2019.

Akpédjé AYOSSO

11 février 2020 par