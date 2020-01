Un comité de médiation le retour à la paix à Savè

Pour la résolution de la crise à Savè, un comité de méditation sera installé ce mardi 21 janvier 2020. Une décision qui intervient après la remise du rapport de médiation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mme Eléonore Yayi Ladékan au président de la République Patrice Talon.

Selon les informations, le comité sera composé des sages, des élus locaux et des chefs religieux de la région.

Le comité aura pour mission d’échanger avec les différentes parties impliquées pour un dénouement de la crise.

La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’est rendue à Savè la semaine dernière et a eu un tête-à-tête avec les jeunes et les sages de la commune.

Le 20 janvier dernier, Eléonore Yayi Ladékan a présenté son rapport de médiation au président de la République Patrice Talon.

Les affrontements entre les populations et les forces de sécurité à Savè sont survenus le 09 janvier 2020. Des groupes de jeunes ont barricadé la route inter-Etat Cotonou-Parakou pour un mouvement de protestation.

Le bilan fait état de 02 civils décédés et 06 agents des forces de sécurité et de défense blessés.

Les individus interpellés au cours des manifestations sont toujours en garde à vue.

Akpédjé AYOSSO

21 janvier 2020 par