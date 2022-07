Un chauffeur condamné à 10 ans pour avoir mordu un agent de banque

Le tribunal de Cotonou a condamné par défaut, ce vendredi 29 juillet 2022, un chauffeur à une peine de 10 ans de prison dont dont 23 mois fermes. Le mis en cause est reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.

Un chauffeur âgé de 54 ans est condamné ce vendredi lors de la session criminelle en cours au tribunal de Cotonou. Il est reconnu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente sur un ex agent de banque.

Selon le récit des faits, le 28 mars 2009 devant l’Université d’Abomey-Calavi, l’accusé et la victime se sont retrouvés dans un embouteillage. Le mis en cause aurait cogné le véhicule de l’agent de banque. S’en est suivi une altercation qui a dégénéré. Pendant la bagarre, l’accusé mord la victime au doigt, et lui ampute la 3e phalange de la main droite.

A toutes les étapes de la procédure, l’accusé a reconnu les faits. Il n’était pas au procès ce vendredi, mais le plaignant y était.

L’agent de banque a demandé à la Cour d’abandonner toutes les procédures contre le prévenu. « S’il était là aujourd’hui, j’allais lui pardonner. Laisser tout tomber », a-t-il déclaré.

Le ministère public demande à la Cour de reconnaître l’accusé coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, et de le condamner à 10 ans de prison dont 23 mois fermes.

Dans sa délibération, le tribunal donne acte à la victime qui a refusé de se constituer partie civile, et condamne l’accusé à 10 ans de prison dont 23 mois fermes.

Le chauffeur avait bénéficié d’une liberté provisoire le 27 décembre 2011.

F. A. A.

30 juillet 2022 par ,