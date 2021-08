Un charlatan comparaît pour escroquerie

Un charlatan est devant le Tribunal de première instance de Parakou ce jeudi 12 août 2021.

En détention provisoire depuis le 5 août dernier pour des faits d’escroquerie, un charlatan comparaît à nouveau ce jeudi 12 août 2021 après une audience tenue le lundi dernier.

Selon les faits qui se sont produits en mars dernier, le charlatan a promis guérir une dame souffrant de troubles mentaux moyennant la remise d’une somme de 2 millions de francs, un mouton et d’autres ingrédients. Les parents de la patiente ont satisfait les demandes du charlatan.

Sous les ordres du charlatan, la malade fouette sa mère pendant le traitement traditionnel. La scène est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux par le charlatan.

Informé de la situation, un parent de la patiente saisit le commissariat de Banikani et le charlatan est convoqué. Mais celui-ci prend la poudre d’escampette. Il sera arrêté et déposé en prison.

Le tribunal de première instance de Parakou juge le charlatan ce jeudi.

Il faut rappeler que la malade était d’abord en traitement auprès d’un autre guérisseur avant que le charlatan présumé escroc ne propose ses services aux parents.

