Un centre d’accueil et de transit des enfants mis en service

La commune d’Allada située dans le département de l’Atlantique a désormais un Centre d’Accueil et de Transit des Enfants (CATE) en situation difficile. La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Mme Véronique Tognifodé a procédé à sa mise en service, lundi 16 août 2021. La cérémonie s’est déroulée au Centre de promotion sociale d’Allada en présence du Préfet de l’Atlantique Jean-Claude Codjia, du Directeur départemental de la Police Républicaine, du représentant du Maire et des acteurs intervenants dans la protection de l’enfant.

Grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers, le Centre d’Accueil et de Transit des Enfants (CATE) d’Allada est équipé en matériels et ressources humaines. La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé et les autorités ont visité les différents compartiments du Centre. Selon la ministre, la mise en service du centre d’Allada vient « renforcer le système de protection de l’enfant du département ».

« Sa mise en place s’inscrit dans la dynamique de garantir aux enfants en situation difficile, une réponse d’urgence afin de permettre aux acteurs, de disposer du temps nécessaire pour une évaluation approfondie de la situation et l’élaboration d’un plan d’accompagnement dans le strict respect des exigences de la démarche d’intervention », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de la protection de l’enfant, le gouvernement béninois a pris plusieurs mesures juridiques, administratives et techniques. Elles permettent de prévenir les violations des droits des enfants, de sanctionner les auteurs et aussi d’assurer la prise en charge des victimes.

Au Centre d’Accueil et de Transit des Enfants (CATE), les conditions sont réunies pour la prise en charge des enfants en attendant une solution définitive.

A.A.A

17 août 2021 par