Un budget de 75,8 milliards FCFA au Ministère de l’intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane SEIDOU, a présenté ce jeudi 21 novembre devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale le projet de budget 2025 de son département ministériel.

75 milliards 842 millions 122 mille 780 Francs CFA. Ainsi s’établit le budget, gestion 2025 du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

Ce budget est réparti en deux volets à savoir les dépenses ordinaires qui se chiffrent à 66 milliards de Francs CFA et les dépenses en capital qui s’élèvent à 9 milliards 300 millions de Francs CFA. Il est articulé autour de cinq programmes stratégiques : Pilotage et soutien aux services, Sécurité publique, Protection civile, Affaires intérieures et Gestion intégrée des espaces frontalier.

En ce qui concerne le programme d’investissement public (PIP), il prend en compte six grands projets. Il s’agit du Projet de construction et d’équipement des infrastructures de la police ; le projet d’opérationnalisation de la Police républicaine ; le projet de gestion intégrée des espaces frontaliers ; le projet de développement de la vidéo protection ; le projet de construction et d’équipement des infrastructures de secours et le projet de gestion des systèmes d’informations statistiques.

Lors de sa rencontre avec les députés, le ministre Alassane Seidou a présenté un bilan des crédits alloués pour l’exercice en cours, ainsi qu’un état d’avancement des recommandations émises en 2024. À l’issue de cette séance, il a déclaré : « Ce budget permettra de poursuivre les initiatives déjà entamées : recrutement, formation et déploiement des agents de police, construction de commissariats, acquisition de véhicules, et lutte contre la pauvreté dans les zones frontales. Nous allons également renforcer les acquis en matière de renseignement et d’enquêtes ».

Avec ce budget, le ministère s’engage à renforcer la sécurité publique, tout en innovant pour faire face aux nouveaux défis.

Le ministre a également évoqué la fusion entre le Groupement national des sapeurs-pompiers et l’ Agence nationale de la protection civile , désormais regroupés sous une seule entité : l’ Agence béninoise de protection civile . Cette réorganisation vise à : augmenter les capacités humaines, moderniser les structures, améliorer l’efficacité globale grâce à une meilleure synergie des ressources.

Les députés ont encouragé le ministère à accélérer la construction des commissariats d’arrondissement, à renforcer les moyens des unités de police et à accorder plus d’attention aux zones frontales. Ces priorités sont déjà inscrites dans le budget 2025

Le ministre a également adressé un message à la population pour prévenir les accidents en périodes de fêtes de fin d’année. « Les périodes de fête ne doivent pas rimer avec insécurité. Nous appelons chacun à adopter une conduite responsable : éviter la vitesse excessive, l’abus d’alcool et toute forme d’imprudence. La police, comme toujours, veillera au maintien de l ’ordre », a exhorter le ministre Alassane SEIDOU

M. M.

21 novembre 2024 par ,