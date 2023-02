Un bouvier retrouvé mort à Aplahoué, un autre fusillé à Djakotomey

Le corps sans vie d’un bouvier a été découvert jeudi 02 février 2023 dans le village Kpodji, arrondissement central d’Aplahoué. L’homme aurait été fusillé.

Découverte macabre jeudi 02 février 2023 à Kpodji, hameau Kpoklédji, commune d’Aplahoué. Un bouvier a été retrouvé mort dans une brousse. Le corps sans vie selon nos sources, aurait été découvert par les éléments de la police républicaine. L’homme aurait été fusillé par un individu non encore identifié.

En début de semaine, un autre bouvier a été fusillé lundi 30 janvier 2023 en début d’après-midi dans la localité de Sogbavihoué, commune de Djakotomey. La victime suit les soins à l’hôpital pou. Une enquête est ouverte.

On observe une récurrence de conflits entre agriculteurs et éleveurs dans le département du Couffo. A Dogbo, un agriculteur a été charcuté dans son champ de manioc il y a quelques jours. Le drame est survenu suite à une altercation avec un éleveur qui a fait irruption dans son champ de manioc avec des troupeaux de bœufs.

