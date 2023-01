Un avocat stagiaire et un faux chargé de protocole en prison

Un avocat stagiaire, un faux chargé de protocole de la Cour suprême et trois autres personnes ont été déposés en prison vendredi 27 janvier 2023.

Détention provisoire pour cinq accusés. Ils sont poursuivis pour escroquerie, trafic d’influence et corruption passive. Les cinq accusés ont été tous présentés au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Mario Mètonou. Un avocat stagiaire et un faux chargé de protocole de la Cour suprême sont impliqués dans ce dossier.

Selon les informations, les accusés ont pris des millions de FCFA chez un chinois. Ils devraient mener des démarches pour la libération de l’épouse du chinois. Elle est poursuivie devant la chambre de jugement de la CRIET pour une affaire de « trafic international de drogue à haut risque ». L’avocat stagiaire aurait reçu trois millions de FCFA du chinois.

Le chauffeur du chinois a aussi fait appel à une de ses connaissances. C’est cette dernière qui s’est fait passer pour un chargé de protocole de la Cour suprême. Ils auraient pris à leur tour cinq millions de FCFA chez le chinois. L’affaire a éclaté puisque son épouse n’a pas été libérée. Une enquête a été ouverte. Les accusés ont été interpellés. Ils seront jugés le lundi 27 février 2023.

Akpédjé Ayosso

