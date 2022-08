Un audit pour vérifier la gestion de l’ancien maire de Bohicon

La gestion de l’ancien maire de Bohicon, Luc Atrokpo, sera bientôt auditée. C’est la décision prise par le conseil communal de la ville carrefour.

Luc Atrokpo, maire de la ville de Cotonou, actuel président de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB) probable client de la Brigade économique et financière (BEF). Le conseil communal de Bohicon selon des sources concordantes, entend auditer la gestion de l’ancien maire. Cet audit est perçu par certains comme un règlement de compte entre le maire Rufino d’Almeida et son prédécesseur.

L’incident survenu à la finale du tournoi feu Paulin Tomanaga est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. L’actuel locataire de l’hôtel de ville de Bohicon avait dénoncé une campagne électorale précoce de son prédécesseur à cette occasion. Le maire de Cotonou était accompagné à cette finale du ministre des sports, Oswald Homéky et d’autres personnalités de son parti UP.

Luc Atrokpo a dirigé la ville de Bohicon de 2008 à 2020, avant d’être porté à la tête de la municipalité de Cotonou au terme des dernières élections communales et municipales.

