Un atelier d’échanges de WAPCo réunit tous les acteurs

La société West African Gas Pipeline company (WAPCo) a organisé, ce mercredi 08 juin 2022, un atelier d’échanges à Azalaï hôtel de Cotonou. Trois communications ont été développées au cours des assises marquées par la présence du représentant du ministre de l’énergie, du député Sina Gounou, du directeur général de la Société béninoise de production de l’énergie (SBPE), du directeur général de l’Agence béninoise pour l’environnement (ABE), du maire de Sèmè-Kpodji, du roi de Houèto, représentant les têtes couronnées, des élus communaux et locaux, et plusieurs autres invités.





Exposer l’évolution du gaz, sa provenance et son usage, c’est le but d’un atelier d’échanges organisé par WAPCo dans la matinée de ce mercredi 08 juin à Cotonou. Le directeur des relations extérieures, Marc Mensah, dans son mot de bienvenue a remercié les participants pour avoir répondu massivement à l’invitation de WAPCo.

Les différentes communications ont porté entre autres sur la mission, le cadre juridique, les opérations commerciales, et le régime fiscal de WAPCo.

Evoquant l’importance du gaz et de l’électricité dans la vie de l’homme, le député Sina Gounou a invité l’ensemble des acteurs à soutenir la société WAPCo. En tant qu’élu du peuple, il a souhaité que s’il y a des documents pour lesquels l’appui du parlement est demandé, que les informations nécessaires lui soient fournies afin qu’il fasse le lobbying nécessaire auprès de ses collègues députés.

La méthode de WAPCo qui associe les communautés à l’exploitation de ses infrastructures est une bonne méthode, a félicité le représentant du ministre de l’énergie.

Les infrastructures mises en place par la société pour le transport du gaz sont un bien commun, a-t-il rappelé exhortant les populations à éviter tout acte de vandalisme.

La coproduction de la sécurité, c’est ce à quoi tous les acteurs ont été conviés. Des représentants de corps para militaires (forces navales, forces aériennes, police républicaine et la douane) ont également pris part aux travaux.

Avant les différentes communications, il y a eu l’instant sécurité de WAPCo animé par Sèdolo Nounagnon.

