Un apprenti mécanicien condamné à 20 ans de prison

Le tribunal de Cotonou a vidé ce jeudi 28 juillet, un dossier de coups mortels commis en 1997. Le mis en cause, un apprenti mécanicien a été condamné par défaut à 20 ans den prison.

Selon le récit des faits, le 08 mars 1997, la victime à bord d’un véhicule revenait de Lomé pour Cotonou avec son patron. Suite au dysfonctionnement des feux tricolores du carrefour Sacré Cœur, il entre en collision avec l’accusé, présenté comme un apprenti mécanicien. Celui-ci roulait à moto. Une dispute dégénère entre les deux. L’apprenti mécanicien se sert d’un tournevis et donne des coups dans les côtes à son vis-à-vis. Celui-ci succombe à ses blessures le 11 mars 1997 à l’hôpital. A toutes les étapes de l’enquête, l’accusé a reconnu les faits.

Le ministère public demande à la Cour de le reconnaître coupables de coups mortels, et requiert contre lui, une peine de 10 ans de prison dont 04 fermes. La Cour dans son verdict le condamne par défaut à une peine de 20 ans de prison, et décerne un mandat d’arrêt contre lui.

Placé sous mandat de dépôt le 11 mars 1997, l’accusé a bénéficié d’une liberté provisoire le 13 décembre 2001. Il n’était pas au procès ce jeudi.

