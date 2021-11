Un apprenti en prison pour blessures involontaires

Un jeune apprenti mécanicien a été présenté au procureur, mardi 02 novembre 2021, puis déposé en prison.

A l’issue de la réparation de la voiture d’un client, un jeune apprenti décide de faire le test du véhicule sur la route au quartier Akpakpa (Cotonou).

Dans la circulation, le jeune conducteur perd le contrôle du volant et la voiture finit sa course dans un atelier. Une partie du bâtiment est détruit.

Une mère et sa fille se trouvaient à l’intérieur de l’atelier au moment de l’accident. La fille a des fractures et sa maman quelques blessures.

Le jeune apprenti a été interpellé. Poursuivi pour blessures involontaires et défaut de permis de conduire, il a été présenté au Procureur de la République ce mardi 02 novembre 2021. Il a été placé en détention provisoire, informe Frissons radio.

Le propriétaire de la voiture est poursuivi sans mandat de dépôt pour défaut d’assurance, précise la même source.

