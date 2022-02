Un agent des eaux et forêt agressé à Toviklin

Un agent des eaux et forêt a été agressé lors d’un contrôle à Toviklin, département du Couffo dans la nuit du lundi 21 février vers 00 heure.

Un agent des forces de sécurité agressé à Toviklin, non loin du collège d’enseignement général de la localité. L’agent des eaux et forêt a entendu les bruits d’une tronçonneuse et s’est rendu sur les lieux. Il trouve 04 individus qui cisaillaient un arbre et les interpelle. Les hors-la-loi l’attaquent. Il n’aura la vie sauve que grâce au passage d’un engin dont les lumières ont repoussé les divorcés sociaux.

La police s’est rendue sur les lieux pour les constats. L’agent des eaux et forêt est conduit d’urgence à l’hôpital pour des soins. Une enquête est ouverte à l’effet d’identifier les auteurs de l’agression.

Fabrice A. A.

