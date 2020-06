Un agent de santé libéré à Tchaourou

Enlevé dans la nuit du samedi 06 au dimanche 07 juin 2020, un agent de santé a été libéré à Tchatchou, un arrondissement de la commune de Tchaourou.

Selon les informations, la victime enlevée à son domicile est un infirmier d’Etat béninois en service à Tchatchou. Il a été gardé et maltraité par ses ravisseurs dans une brousse de Tchatchou pendant plus de 24 heures. C’est suite à l’intervention de sa famille qu’il a été libéré dans la nuit du lundi 08 au mardi 9 juin 2020 par ses ravisseurs.

Il y a quelques jours, la Brigade criminelle a arrêté des ravisseurs dans le département des Collines. Ces derniers exigent des sommes à leurs victimes avant de les libérer. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, enlèvement, séquestration et extorsion de fonds.

A.A.A

9 juin 2020 par