Un agent de l’ANDF en prison pour abus de fonction

Après audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), un agent de l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF), est placé en détention provisoire. Le mis en cause est poursuivi pour abus de fonction.



L’agent inculpé de l’ANDF aurait détourné des millions de francs CFA destinés à l’enregistrement des parcelles. Plusieurs propriétaires lui auraient confié de l’argent pour l’enregistrement de leurs conventions. Les enregistrements selon les informations n’auraient jamais été faits, et le mis en cause aurait gardé par devers lui, les sous.

Les victimes portent l’affaire devant la justice. Présenté à la CRIET, il a été placé sous mandat de dépôt, et sera jugé très prochainement.

F. A. A.

12 avril 2022