Un agent de bureau de vote et un électeur arrêtés

Premier incident pourrait on dire dans le déroulement du scrutin de ce dimanche 17 mai 2020 dans le cadre du renouvellement des conseillers communaux et municipaux à Bantè. Un agent de bureau de vote et un électeur ont été arrêtés dans l’un des centres de vote de Galata, un village de l’arrondissement de Gouka, dans la commune de Bantè.

Selon les informations, l’argent de bureau de vote aurait remis 5 bulletins à un électeur. Les observateurs et les autres électeurs ayant remarqué le jeu, ont aussitôt alerté les agents de la police républicaine présents dans le centre de vote. Les mis en cause ont été conduits au commissariat de Gouka.

Outre cet incident, le vote se déroule normalement et les populations sortent pour accomplir leur devoir civique à Gouka comme dans plusieurs autres arrondissement de Bantè.

