Un agent condamné à 15 ans de prison et 10 millions d’amende

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans le 6ème dossier inscrit au rôle de la session criminelle de l’année 2019-2020. Cyr Roméo Houngbédji, conseiller en production végétale du CARDER Atlantique a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 10 millions de francs CFA.

Cyr Roméo Houngbédji, conseiller en production végétale est poursuivi pour le détournement de 17 millions de francs FCA représentant le prix de vente de plusieurs tonnes d’intrants et mis à la disposition du CARDER Atlantique par la Centrale d’achat des intrants agricoles. Il a soustrait la somme de la comptabilité de la structure profitant des congés administratifs de sa patronne, Yvette Adjé.

Après avoir commis son forfait, l’accusé investit les sous dans la micro finance et la vente de produits pétroliers. Mais malheureusement, la structure de micro finance ainsi que ses responsables ont disparu. Incapable de restituer les sous dans les caisses de la comptabilité du CARDER, l’affaire sera révélée par une mission de contrôle en 2016.

Des faits qualifiés de détournement de deniers publics pour les quels il a comparu ce lundi 22 juin 2020 à la CRIET.

A l’instruction comme à la barre, il les a reconnus. Le ministère public a requis une peine de 10 ans de prison contre lui.

La Cour présidée par Islamiath Moustapha, délibérant, le condamne à 15 ans de prison et une amende de 10 millions de francs CFA. Le mis en cause est également sommé de restituer les 17 millions détournés des caisses de l’Etat au CARDER Atlantique-Littoral.

F. A. A.

23 juin 2020 par