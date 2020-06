Un agent comptable de l’UAC convoqué à la BEF

Affaire de détournement des frais de laboratoires et d’appui aux activités de recherche des doctorants allocataires du MESRS (Promotions 2012-2017) devant la Brigade économique et financière (BEF). Afin d’élucider cette affaire, un agent comptable de l’Université d’Abomey-Calavi est convoqué ce vendredi 19 juin 2020 à la BEF.

En mai 2020, 178 doctorants ont adressé une lettre au recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Maxime da Cruz pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de leurs frais qui doivent servir à payer des équipements et consommables directement aux laboratoires.

« Le détournement des fonds mis à disposition des écoles doctorales pour le paiement des frais de laboratoire aux doctorants allocataires des promotions 2012 à 2017 est entré dans sa phase active malgré, la constance des rappels sur la finalité desdits fonds pour nous depuis 2015 », avait notifié le collectif des doctorants dans leur correspondance.

Le collectif exigeant le paiement des frais de laboratoires a fait ampliation de la lettre au président de la République, aux ministres des finances et de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

