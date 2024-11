Un Soutien essentiel aux femmes engagées participant au Commerce Transfrontalier

Du 25 au 27 novembre 2024 à Agoué, un atelier de formation sur l’autonomisation des femmes participant au commerce transfrontalier a réuni les Organisations de la société civile (OSC) et les institutions locales (mairie, douane, police…) oeuvrant auprès des femmes engagées. Cette activité mise en oeuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Bénin est financée par le Fonds de l’OIM pour le Développement dans le cadre du Projet ‘’ Autonomisation des femmes participant au commerce transfrontalier à petite échelle entre le Bénin, le Ghana et le Togo’’.

L’objectif principal est de promouvoir l’éducation financière, l’entrepreneuriat et la sensibilisation aux droits et obligations des commerçantes.

Le commerce transfrontalier représente un levier essentiel pour le développement économique dans la région. Pour ces femmes engagées, cela constitue une opportunité d’améliorer leur situation économique et de contribuer au développement communautaire. Cependant, elles rencontrent souvent des obstacles significatifs qui limitent leur participation. C’est dans ce cadre que l’initiative de l"OIM au Bénin a mis en lumière, leur rôle stratégique qui participe aux échanges transfrontaliers, tout en soulignant leur contribution significative à la croissance économique et à la cohésion sociale de la région.

Cet atelier vise à équiper les participants, de compétences spécifiques pour mieux accompagner les commerçantes dans leurs activités. Les principaux axes abordés incluent la conception de modules innovants pour renforcer leurs connaissances en éducation financière et en entrepreneuriat. La sensibilisation aux droits et obligations participant au commerce transfrontalier ainsi que la promotion de synergies entre les OSC, les institutions locales et les commerçantes.

Cokou Romain AHLINVI, consultant du projet, en présentant les objectifs spécifiques de cette formation souligne l’importance d’une synergie d’actions. « Nous aspirons à créer un cadre dans lequel chaque acteur devient un catalyseur de l’autonomisation des femmes », a t-il déclaré.

Cette formation de 3 jours vise également à créer un environnement propice à l’échange de connaissances et à la mise en réseau.

Pour Chantal Romao, Cheffe de l’arrondissement d’Agoué, son espoir de repartir avec des outils pratiques pour surmonter les obstacles tels que les tracasseries administratives et le manque d’accès à l’information est atteint. "Il faut profiter de ces genres d’atelier que l’OIM nous orgnise pour travailler en synergie afin de capitaliser les acquis de cette formation très importante", ajoute-t-elle.

Noélie Tognikin, Responsable des femmes revendeuses de Hillacondji, s’est réjouie de l’approche inclusive de l’atelier, affirmant sa confiance quant à l’impact positif des connaissances qui seront transmises. « Cette initiative nous a permis de partager nos expériences et d’apprendre les unes des autres, tout en renforçant notre résilience face aux défis du commerce transfrontalier ».

L’atelier est alterné entre présentations théoriques, échanges interactifs avec une forte implication des participants. La diversité des perspectives promettent une mise en oeuvre durable des acquis.

L’activité s’est conclue par une exercice de simulation à la frontière de Hilla-condji, mettant en scène des situations réelles impliquant des femmes commerçantes. "Nous avons compris au vu de l’exercice de simulation que sans document admnistratif (carte d’identité,...), nous portons atteinte à nos activités. Nous perdons du temps, de l’argent et cela y va de notre crédibilité. Nous sommes conscientes de ce fait et cette expérience nous rassure dans notre travail, celui de continuer la sensibilisation au niveau de nos coopératives des femmes", confie Bénédicte MELE, Présidente des femmes revendeuses de Poissons à la frontière Hilla-Condji.

En soutenant les OSC et les institutions locales, l’OIM contribue à bâtir une communauté plus inclusive et dynamique, où les femmes peuvent jouer un rôle clé dans le développement économique de la région. Cette initiative représente une étape significative vers l’autonomisation des femmes dans le secteur du commerce transfrontalier. Elle illustre également l’engagement de l’OIM à accompagner les dynamiques transfrontalières inclusives et à oeuvrer pour un environnement qui valorise l’égalité des chances et l’autonomisation des femmes, piliers fondamentaux d’un développement harmonieux.

La Rédaction

27 novembre 2024 par