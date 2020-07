Uche Ofodile nommée DG MTN Bénin

C’est une femme qui prend désormais la direction générale du Groupe MTN au Bénin. Uche Ofodile en poste au Libéria vient remplacer Stephen Blewett en poste dans le pays depuis 05 ans. La direction générale du Groupe à travers un communiqué en date de ce vendredi 03 juillet a porté l’information à la connaissance du public.

Selon le PDG du Groupe MTN, Rob Shuter, ces deux directeurs généraux sont réputés pour savoir exploiter les atouts de leurs collègues pour faire avancer les choses dans la bonne direction. « Cela est évident dans les améliorations significatives de l’engagement des employés, ainsi que dans la performance globale des opérations de MTN au Bénin et au Libéria au cours des dernières années », a-t-il fait savoir.

Comme le PDG de MTN, le vice-président de la Région Afrique occidentale et centrale, Karl Toriola, a exprimé ses remerciements à Stephen Blewett et Uche Ofodile pour leur engagement et leur contribution. « Sous la direction de Stephen, MTN Bénin a enregistré une croissance de revenus à deux chiffres pendant trois années consécutives. Uche, également, quitte une entreprise avec une croissance de revenus à deux chiffres sur deux années consécutives, bénéficiant ainsi d’une amélioration de neuf (09) points de part de marché par rapport à son concurrent », a informé le vice-président.

Stephen Blewett est muté à la direction générale de MTN-Cameroun en remplacement de Hendrik Kasteel. Il prendra fonction le 1er août prochain.

Arrivée à MTN en 2018, Uche Ofodile selon le communiqué a repositionné MTN Libéria en tant qu’acteur compétitif sur le marché et porté sa clientèle à 1,45 millions.

