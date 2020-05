UP, BR, et FCBE dans les prochains conseils communaux et municipaux

Selon les chiffres officiels, au plan national, il y a eu 5.190.235 électeurs, pour 2.250.385 votants. Le taux de participation au plan national est de 49,14%, et les suffrages valablement exprimés sont 2.488.326 voix, et 62.059 bulletins nuls.

Voici les résultats pour chacun des 05 partis en lice :

Union Progressiste (UP) : 994.602 voix, pour un pourcentage de 39,97% et éligible à l’attribution des sièges

Bloc Républicain (BR) : 930.247 voix, pour un pourcentage de 37,38% et éligible à l’attribution des sièges.

Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) : 372.818 voix, pour un pourcentage de 14,98% et éligible à l’attribution de sièges

Parti du renouveau démocratique (PRD) : 136.593 voix, pour un pourcentage de 05,49% et non éligible à l’attribution de sièges

Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) : 54.066 voix pour un pourcentage de 02,17% et non éligible à l’attribution des sièges.

F. A. A.

21 mai 2020 par