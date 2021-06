UAT et Huawei signent un protocole d’accord

Dans le but d’aider les pays et les organisations africains à renforcer leurs capacités en matière de transformation des TIC, l’Union Africaine des Télécommunications (UAT) a signé le 24 juin dernier un protocole d’accord avec le géant de la technologie Huawei.

Huawei et l’Union africaine télécommunications vont œuvrer à promouvoir l’innovation locale, partager les informations sur les dernières tendances, les défis rencontrés et les solutions apportées en Afrique et dans le monde, et développer l’économie numérique ainsi que la connectivité rurale, sur le continent, en approfondissant la recherche.

A travers ce partenariat, Huawei envisage d’offrir une formation sur le développement des compétences, notamment en matière de recyclage et de perfectionnement des membres de l’UAT.

Selon un rapport de 2019 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) relatif aux économies numériques, l’Afrique et l’Amérique latine représentent ensemble à peine 5 % des centres de données dans le monde.

Dans les pays les moins avancés, une personne sur cinq utilise Internet contre quatre sur cinq dans les pays développés.

Lors de la cérémonie de signature le Secrétaire général de l’UAT, M. John Omo a salué les efforts de Huawei pour sa contribution à l’Afrique. « Huawei a transformé la connectivité et apporté une contribution majeure dans le continent, à travers ses investissements dans les infrastructures numériques, les compétences en TIC, les solutions de connectivité respectueuses de l’environnement et les technologies de pointe en faveur des zones rurales. L’organisation est un partenaire de développement de confiance pour l’Afrique. Le document que nous signons aujourd’hui vise à renforcer ce partenariat », a affirmé le Secrétaire général de l’UAT.

Transition vers une économie numérique

Le nouvel accord aidera « les pays africains, les régulateurs et les citoyens à bénéficier de la transition vers une économie numérique, à adopter de nouvelles technologies, à promouvoir des réseaux sécurisés et résilients et à acquérir les compétences numériques nécessaires pour faire progresser leurs économies ».

Le Vice-président de la Région Afrique australe de Huawei Samuel Chen a remercié l’UAT pour son leadership et sa promotion des TIC en Afrique. « L’UAT joue un rôle essentiel dans la région, grâce au soutien qu’elle apporte à ses pays membres dans le développement des politiques et stratégies, le partage de meilleures pratiques, le renforcement des capacités et la promotion de l’innovation, et nous nous réjouissons à la perspective de pouvoir les accompagner », a-t-il souligné.

A l’en croire, ces deux dernières décennies des centaines de millions d’Africains ont été connectées aux solutions large bande sécurisées et Cloud Computing. « Nous avons su gagner la confiance et le soutien de nos clients et de nos régulateurs ; nous sommes impatients d’en faire davantage », a ajouté Samuel Chen.

Le protocole d’accord prévoit également des formations de pointe aux membres de l’UAT, un accès à des experts mondiaux pour discuter des dernières technologies et tendances, et une collaboration sur la recherche pour aider à faire progresser la numérisation du continent.

À propos de l’UAT

L’Union Africaine des Télécommunications (UAT) a été créée en 1977 en tant qu’institution spécialisée de l’Organisation de l’unité africaine, aujourd’hui l’Union Africaine, dans le domaine des télécommunications. Elle fournit aux parties prenantes du secteur des TIC, un cadre approprié pour formuler des politiques et des stratégies efficaces, visant à améliorer l’accès aux infrastructures et aux services d’information. En outre, l’Union défend les intérêts de ses membres dans les conférences mondiales de prises de décisions et assure la promotion d’initiatives visant l’intégration des marchés régionaux, l’investissement dans l’infrastructure des TIC et le développement des capacités institutionnelle et humaine.

Sa mission est d’accélérer le développement des télécommunications / TIC en Afrique afin de parvenir à des économies numériques. L’Union envisage une Afrique autonome, en tant société de l’information inclusive dotée d’économies numériques fortes pour un développement social, économique et environnemental durable en Afrique.

L’UAT compte actuellement 48 États membres et 54 membres associés de la région africaine et d’autres régions.

