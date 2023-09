Trump reconnu responsable de fraudes financières

L’ancien président américain Donald Trump et sa société Trump Organization sont responsables de fraudes financières. C’est ce qu’a statué la justice new-yorkaise en rejetant la demande de la défense de Donald Trump de clore l’enquête, a fait savoir Reuters.

La plainte contre Donald Trump a été déposée par la procureure générale d’État de New York Letitia James en septembre 2022. Selon elle Trump Organization a présenté de fausses informations sur l’évaluation de ses actifs pour bénéficier des meilleures conditions sur les crédits et l’assurance. Selon la procureure, le coût des actifs a été réévalué de 2,23 milliards de dollars à 3,6 milliards de dollars. Parmi les actifs réévalués figurent notamment une propriété à Mar-a-Lago en Floride, les appartements dans le gratte-ciel Trump Tower à New York, des édifices et des champs de golfe.

La défense de Donald Trump affirmait que les accusations étaient infondées et que le coût de la propriété pouvait changer avec le temps. Cependant la justice n’a pas entendu ces arguments et compte entamer le procès le 2 octobre.

