Trois personnes en détention pour viol sur mineure à Kétou

Deux hommes et une fille sont en détention à la prison civile de Missérété. Ils sont poursuivis dans une affaire de viol sur mineure.

Trois hommes, de complicité avec une fille, ont abusé sexuellement d’une mineure âgée de 15 ans à Kétou. La scène selon nos sources, a eu lieu non loin de l’agence de la SBEE de la ville. Les mis en cause après avoir abusé sexuellement de la jeune fille, ont filmé la scène. Ils utilisent la vidéo du sextape pour obliger la victime à satisfaire leurs désirs sexuels.

Plus tard, la vidéo a été retrouvée sur les réseaux sociaux. Les autorités l’ayant vu se sont saisies du dossier. Deux des trois hommes et la jeune fille complice, ont été arrêtés et séjournent actuellement à la prison civile de Missérété. Le troisième est recherché par la police.

F. A. A.

23 novembre 2021 par