Trois personnes condamnées à 6 mois de prison avec sursis

Les trois personnes mises en cause suite à la découverte du corps sans vie d’un petit garçon dans une valise au quartier Madina à Parakou ont été condamnées ce mardi 04 février 2020 par le tribunal de première instance de Parakou.

Le tribunal de première instance de Parakou a condamné chacune des trois personnes impliquées dans cette affaire à une peine de 06 mois de prison avec sursis et une amende de 20.000 FCFA pour profanation de cadavre. Le corps sans vie du petit garçon a été retrouvé le 21 janvier dernier au quartier Madina à Parakou. Selon Frissons Radio, le petit garçon souffrait de la drépanocytose et avait été confié à un centre de prière pour sa guérison. Il serait décédé après une chute lors de sa douche.

A la demande des parents pour que le corps leur soit envoyé à Cotonou, une responsable du centre de prière a choisi de le mettre dans une valise pour le transport. Mais en plein trajet, la valise est tombée du bus. Un homme a retrouvé la valise et après avoir découvert le contenu l’a jeté dans une rue à Parakou.

Les trois personnes condamnées sont le chauffeur du bus, l’homme qui a ramassé la valise et l’une des responsables du centre de prière.

Akpédjé AYOSSO

5 février 2020 par