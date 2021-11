Trois nominations dans deux ministères ce mercredi

Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi 17 novembre 2021, la session ordinaire du Conseil des ministres. Au cours de ce rendez-vous hebdomadaire, les nominations ci-après ont été prononcées.

Au ministère du cadre de vie et du développement durable

Directeur de Cabinet : Madame Jeanne ADANBIOKOU AKAKPO

Au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances : Monsieur Charaf Dine GADO

Inspecteur général du ministère : Monsieur Périclès Pascal FATEMBO ADEDEDJI

