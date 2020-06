Trois morts dans une affaire de tontine à Zakpota

Selon nos sources, deux membres d’un groupe de tontine seraient allé voir le tenant de caisse dans le seul but de lui ôter la vie et de s’enfuir avec les sous.

Après avoir commis leur forfait, les deux ont disparus. Les populations ayant été informées de l’affaire se sont mises à leur recherche. L’un des deux a été retrouvé dans la localité de Za Sounta dans la matinée de ce lundi 1er juin. Le mis en cause a été aussitôt tué. Alertée, les forces de sécurité ont déposé les trois corps à la morgue de Covè.

L’attaque perpétrée contre le tenant de caisse de tontine aurait été commandité par un handicapé actuellement en cavale et fortement recherché par les forces de défense et de sécurité.

F. A. A.

3 juin 2020 par