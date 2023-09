Travaux dirigés et autres activités pédagogiques suspendues à l’UAC

Le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), Félicien Avlessi par la note de service N°417- 2023/UAC/SG/VR-RU/SA du mercredi 20 septembre 2023, a suspendu les travaux dirigés et autres activités pédagogiques sur le campus de l’UAC. Cette suspension s’explique par la tenue à l’UAC, du VIII Colloque des Sciences, Cultures et Technologies du 25 au 29 septembre 2023.

Pas de travaux dirigés et autres activités pédagogiques sur les campus de l’Université d’Abomey-Calavi du 25 au 29 septembre 2023. Le recteur Félicien Avlessi, à travers une note de service mercredi 20 septembre 2023 a informé la communauté universitaire. Cette décision de l’autorité rectorale s’explique par la tenue à l’UAC, du VIII Colloque des Sciences, Cultures et Technologies pendant cette période. « Les travaux dirigés, et toutes autres activités pédagogiques sont suspendus du 25 septembre 2023 au 29 septembre 2023 inclus », renseigne la note du recteur. Le recteur après avoir invité les responsables chargés des affaires académiques, des Unités de Formation et de Recherche de l’UAC à observer cette suspension, a exhorté ces acteurs de l’enseignement supérieur à examiner les modalités de rattrapage.

Prévu pour durer 04 jours, le VIIIè Colloque des Sciences, Cultures et Technologies de l’Université d’Abomey-Calavi va réunir des experts, des enseignants chercheurs, des politiques et même des étudiants. Il sera l’occasion pour les participants, de réfléchir autour de la thématique qui porte que « Valorisation des savoirs endogènes, comme gage d’un développement durable ».

