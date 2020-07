Tout est fin prêt, rassure Alphonse da Silva

Le Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), Alphonse da Silva au terme d’une séance de travail avec les chefs centres et superviseurs du département du Borgou, a rassuré que tout est fin prêt pour que l’examen du Bac session de juillet 2020 se déroule bien.

Selon le DOB, toutes les dispositions sont prises pour que « tout se passe dans les règles de l’art ». « Les mesures barrières seront scrupuleusement respectées. Nous avons le gel hydro alcoolique, les dispositifs de lavage des mains et aussi la distanciation sociale qui seront de mise », a rassuré Prof Alphonse da Silva.

Le président de la République a tenu à ce que tout se passe très bien, et l’office du Bac tient à « proclamer les résultats comme cela se doit », a-t-il indiqué.

Au total, 954 040 candidats composent dès lundi 20 juillet prochain pour cet examen sur toute l’étendue du territoire national contre 104 024 l’année dernière. Cette baisse d’effectif selon Alphonse da Silva, est due au fait qu’il y a eu un taux assez fort de réussite l’année dernière, et au système Educmaster qui, selon lui, a permis de filtrer les candidats qui ne doivent pas aller aux examens.

F. A. A.

16 juillet 2020 par