Tognifode Mewanou partage des moments de joie avec les enfants

La ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifode Mewanou a partagé ce samedi 21 décembre 2019, avec les enfants de Fidjrossè et ceux de la halte-garderie de Sainte Rita des moments de joie à la veille de la fête de la nativité.

En association avec l’Organisation Internationale Direct Aid, Véronique Tognifode Mewanou, en tant que mère et ministre des Affaires Sociales a manifesté son amour envers les enfants vivant dans le quartier Fidjrossè. « C’est toujours un plaisir pour moi d’être avec les enfants. Nous sommes à quelques jours de la Journée de l’Enfant Béninois et de Noël », a-t-elle déclaré.

La ministre a aussi présidé la cérémonie de remise de cadeaux aux enfants de la halte-garderie de Sainte Rita. Un moment de partage de joie qui a eu lieu à la tour administrative pour le bonheur des enfants de cette garderie et également ceux suivis par les centres de promotion sociale de Cotonou.

« (…) participer à cette fête est une manière pour moi de rendre hommage au personnel des centres de promotion sociale, des services sociaux spécialisés et à tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de protection des droits des enfants. Joyeuse fête de Noël aux enfants ! », a-t-elle souhaité.

Le Centre de Promotion Sociale de Sègbèya a lancé il y a quelques jours la campagne de distribution de jouets aux enfants. Une initiative initiée et conduite par la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Akpédjé AYOSSO

