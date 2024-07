Titus Oladayo Osundina, nouveau Représentant Résident du PNUD

Un nouveau Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au Bénin. Entré en fonction le 1er juillet 2024 après sa nomination, Titus Oladayo Osundina a présenté ses lettres de Cabinet au Ministre béninois des affaires étrangères le lundi 15 juillet 2024.

Le nouveau Représentant Résident du PNUD au Bénin capitalise une trentaine d’années “d’expériences dans le domaine du développement notamment dans la gestion des programmes et opérations de développement, du soutien humanitaire, des secours d’urgence, du développement durable et de la consolidation de la paix”.

Titus Oladayo Osundina a été Représentant Résident Adjoint du PNUD au Soudan du Sud (septembre 2022 – juin 2024), au PNUD Burundi et aux PNUD Comores (2019 à 2021). Aux Comores, il occupait cumulativement le poste de Coordonnateur COVID-19 pour l’ONU.

Selon un communiqué du PNUD, Monsieur Titus Oladayo Osundina a été « Représentant Résident Adjoint des Fonds et programmes des Nations Unies à Praia au Cap-Vert de 2006 à 2008. De 2008 à 2019, il a occupé le poste de Directeur Pays Adjoint du PNUD, en charge des Opérations respectivement au Burundi, en Tanzanie et en Guinée Conakry. Auparavant, il a occupé le poste de Directeur des Opérations du premier bureau conjoint des Nations Unies au Cap-Vert ».

« Avant de rejoindre le PNUD en 2006, M. Osundina a travaillé à l’UNICEF pendant plus de 13 ans en tant que Chef des Opérations au Cameroun, en Mauritanie et au Congo Brazzaville. Il a démarré sa carrière aux Nations Unies en qualité de Responsable des ressources humaines à l’UNICEF, après avoir travaillé pour les gouvernements des États d’Oyo et d’Osun et en qualité de Chargé de Cours à l’École polytechnique fédérale d’Idah au Nigéria. Il possède également une solide expérience et une compétence avérée dans la gestion de l’urgence et des programmes post-conflits au Congo, en Afghanistan, au Burundi et au Yémen.

M. Titus Osundina est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA) en gestion financière de l’Université Obafemi Awolowo, Ile-Ife au Nigéria et d’une Licence en Sciences économiques à l’Université d’Ibadan, Nigeria. Il parle couramment le Français et l’Anglais ».

Le PNUD est le principal organisme des Nations Unies qui lutte contre l’injustice de la pauvreté, les inégalités et le changement climatique.

16 juillet 2024 par ,