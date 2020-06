Tidjani Bani Chabi, plus jeune maire au Bénin

A 28 ans, Tidjani Bani Chabi a le mérite d’être le plus jeune des maires élus au Bénin pour le compte de la 4ème mandature de la décentralisation. Porté à la tête de l’hôtel de ville de Kalalé, il a désormais la gestion des affaires locales pour les 06 prochaines années.

Né le 12 décembre 1992 à Kalalé, Tidjani Bani Chabi a fait ses études primaires à l’EPP de Ganrou à Nikki, où il obtient en 2002, son Certificat d’études primaires (CEP). En 2010, il achève ses études secondaires avec un BAC série D au Ceg de Kandi.

Le nouveau maire de Kalalé est titulaire d’un Master professionnel en Climat, Eau et Développement des milieux Tropicaux, obtenu à Institut de Géographie de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (IGATE) en 2018.

Il a également à son actif, une maîtrise en science naturelle obtenue en 2016 à la Faculté des sciences techniques de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Avant son élection, Tidjani Bani Chabi a milité dans plusieurs associations de jeunes de la commune de Kalalé. De 2012 à 2013, il a été trésorier général de l’Association communale des élèves et étudiants de Kalalé. Il a également occupé le même poste au sein de l’Association des Etudiants Fulbé de l’UAC.

F. A. A.

10 juin 2020 par