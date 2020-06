La commune de Bonou, dans le département de l’Ouémé, a un nouveau maire. Thierry Sonagnon Tolégbé a été élu ce lundi 08 juin 2020 pour la gestion des affaires locales dans cette commune durant les 06 prochaines années.

Élu sur la liste du parti Union Progressiste (UP), il sera assisté dans ses fonctions de Julien Gbènoukpo Afohounha, et de Edmond Sèssinou Todjinou, respectivement 1er et 2ème adjoints au maire.

