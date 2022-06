Théophile Nata l’ex président de la HAAC n’est plus

Théophile Nata, président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), 3è mandature a tiré sa révérence.

L’ex président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), 3è mandature, Théophile Nata est décédé ce samedi 11 juin 2022.

Théophile Nata fut plusieurs fois ministres sous le feu président Mathieu Kérékou.

Il a été également Ambassadeur, député et membre du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs.

Théophile Nata a été fait a été Grand croix de l’Ordre national du Bénin pour services rendus à la Nation. Il est originaire de Natitingou dans le département de l’Atacora.

M. M.

11 juin 2022 par