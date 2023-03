Tête-à-tête entre le nouveau Dg de l’ANIP et le Préfet Orounla

Pascal Nyamulinda, Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP), à la tête d’une délégation composée de la Directrice Départementale d’Identification des Personnes et d’autres cadres de l’ANIP, a été reçu en audience lundi 13 mars 2023 par le préfet du département du Littoral Alain Sourou Orounla.

La chaîne des opérations allant de la collecte des données à la production de la carte nationale d’identité jusqu’à l’intégration des systèmes d’interopérabilité sont les sujets au centre des échanges, lundi 13 mars 2023, entre le nouveau Directeur de de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) Pascal Nyamulinda et Alain Sourou Orounla, préfet du département du Littoral.

« C’est un grand plaisir d’avoir eu cette entrevue avec Monsieur le Préfet, c’est un signe que l’ANIP et les unités déconcentrées continuent de travailler ensemble pour le bon service à la population. C’est cela l’objectif et aussi la vision du gouvernement du Bénin », a confié Pascal Nyamulinda, Dg de l’ANIP, à l’issue de l’audience au cabinet du Préfet.

« Nous ne saurions vous marchander notre soutien et notre appui dans l’atteinte de la mission qui vous est assignée par le gouvernement et qui doit permettre aux populations béninoises de bénéficier des services sécurisés et rapides relatifs aux actes d’état civil », a assuré le préfet Alain Sourou Orounla pour sa part.

Pascal Nyamulinda a été nommé DG de l’ANIP le 22 février 2023 en Conseil des ministres.

