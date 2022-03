Tête-à-tête entre Nasser Bourita et Aurélien Agbénonci

A Rabat (Maroc), ce mercredi 30 mars 2022, plusieurs dossiers importants de la coopération entre le Bénin et le Maroc ont été passés en revue. C’est à l’occasion des entretiens entre le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.



Le Maroc et le Bénin entretiennent « d’excellentes relations bilatérales » et sont confrontés aux mêmes défis. Mais le Bénin peut compter sur l’appui du Maroc pour relever ces défis grâce à l’attachement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui entretient des relations privilégiées avec le président, M. Patrice Talon. C’est ce qui ressort des échanges tenus, mercredi 30 mars 2022, à Rabat au Maroc entre le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci.

Selon le chef de la diplomatie béninoise, qui s’adressait à la presse à l’issue des entretiens, il a été également question avec le chef de la diplomatie marocaine d’examiner les actions communes à mener afin d’ouvrir de nouvelles voies de coopération entre le Bénin et le Maroc.

Le ministre béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération a confié avoir transmis les remerciements du peuple béninois au Maroc pour les « appuis multiformes » que le Bénin a reçu de sa part notamment pendant la pandémie du Covid-19, mais aussi pour « toutes ces facilités qui sont accordées » aux Béninois qui vont étudier au Maroc.

Le ministre béninois des Affaires Etrangères et de la Coopération s’est entretenu avec son homologue du Maroc en marge de la 21è session ordinaire du Conseil exécutif de la communauté des Etats sahélo-sahariens (Cen-Sad) tenu à Rabat du 28 au 30 mars 2022.

