Tête-à-tête Gouvernement-Syndicats jeudi

Une rencontre entre le Gouvernement et les trois confédérations syndicales CSTB, CSA-Bénin et COSI-Bénin est prévue pour jeudi 10 mars 2022 à Cotonou.

Les trois confédérations syndicales CSTB, CSA-Bénin et COSI-Bénin ont reçu une invitation du ministre du travail et de la fonction publique pour une séance qui se tiendra jeudi 10 mars 2022 à Cotonou. L’information a été donnée par le Secrétaire général de la Confédération des Syndicats Autonome (CSA-Bénin), Anselme Amoussou vendredi dernier sur Café Médias Plus.

La rencontre fait suite à l’annonce du gouvernement de procéder à une revalorisation des salaires. Selon la feuille de route du gouvernement, les centrales syndicales seront consultées pour faire des propositions dans le cadre de la revalorisation des salaires. Mais le SG de la CSA-Bénin a souhaité que lors des échanges de jeudi prochain, le gouvernement soit regardant sur d’autres doléances des travailleurs. « Mais il faut que le gouvernement ne s’arrête pas à la question de salaire, qu’il regarde les autres mesures que nous lui avons suggérées », a plaidé Anselme Amoussou.

Les autres exigences des confédérations syndicales concernent notamment la prise de mesures par le gouvernement face à la cherté de la vie.

Le 25 février dernier, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) a organisé un meeting pour protester contre la hausse exponentielle des prix des produits de première nécessité et exiger plusieurs autres revendications relatives à l’amélioration des conditions des travailleurs. Une semaine avant la CSTB, cinq confédérations syndicales avaient également un mouvement de mécontentement.

Sur la question de la cherté de la vie, « le gouvernement a été actif », selon le porte-parole du gouvernement. Il a été interdit « les sorties incontrôlées » des « produits vivriers » et « des prélèvements sur les cordons routiers pour les voisins » du Bénin a expliqué Wilfried Léandre Houngbédji.

