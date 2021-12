Talon veut accroître la coopération avec les pays limitrophes

La lutte contre le terrorisme préoccupe le président Patrice Talon. Le chef de l’Etat souhaite bien compter sur la coopération avec les pays limitrophes pour repousser les attaques terroristes. Patrice Talon a annoncé la nouvelle, ce mercredi 29 décembre 2021, dans son message à la nation béninoise au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président Talon veut compter sur la coopération avec les pays limitrophes. « La coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte », a annoncé le chef de l’État. Après avoir salué la mémoire des soldats tués lors des attaques terroristes dans la partie septentrionale du Bénin, Patrice Talon a réitéré la solidarité de la nation aux blessés ainsi qu’aux populations affectées.

Ces faits, au-delà de troubler la quiétude du pays, rappellent davantage l’obligation collective de préserver l’intégrité du territoire, l’unité nationale, la concorde et l’harmonie qui caractérisent le Bénin, malgré les désaccords sporadiques inhérents à la vie en communauté, a souligné le président de la République.

Selon Patrice Talon, c’est en chœur que le pays a marqué son indignation face à « ces attaques ignobles ». « Quoique douloureux, ces faits ne doivent pas nous décourager, encore moins nous détourner de notre objectif : celui de consolider les progrès déterminants qu’ensemble nous avons réalisés ces dernières années », a-t-il poursuivi.

A l’en croire, le Bénin mu par son nouvel état d’esprit sera à l’avenir, encore plus déterminé et plus vigilant.

A cet égard, le Gouvernement, rassure-t-il, prend déjà des mesures fortes et poursuivra les investissements nécessaires pour que le dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques, afin que ce genre d’incursion sur le territoire ne puisse continuer.

Les capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d’assurer la protection optimale du pays tout entier, de sorte que, même dans leurs propres rangs, il n’y ait pas d’autres victimes, a promis le chef de l’État.

F. A. A.

29 décembre 2021 par ,