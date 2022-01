Talon salue la bravoure des forces de défense et de sécurité

Après les présidents des institutions de la République et le corps diplomatique accrédité au Bénin, la haute hiérarchie militaire a sacrifié à la tradition en présentant au président de la République, les vœux de nouvel an. Les forces de défense et de sécurité ont remercié à l’occasion, le chef de l’Etat pour les efforts consentis durant l’année 2021.

« L’année 2021 a été marquée au plan de la défense et de la sécurité par de notables acquis et avancées notamment en matière de poursuite des réformes structurelles et de renforcement des capacités d’actions des différentes composantes », a salué le contre-amiral, Patrick Jean-Baptiste Aho. Les épreuves auxquelles les hommes en uniformes ont dû faire face n’ont pas échappé au chef d’Etat-major. « L’année 2021 a été aussi éprouvante pour les forces de défense et de sécurité. Elle l’a d’abord été au regard de nombre de frères d’armes tombés ou blessés en mission commandées », a regretté Patrick Jean-Baptiste Aho saluant la mémoire des militaires tombés sur le champ de bataille.

Les forces de défense et de sécurité ont fait face l’année écoulée à des tentatives de remise en cause de la sécurité et de la paix nationales, a souligné le chef de l’Etat. Mais chaque fois, avec bravoure, elles ont su faire preuve d’une bonne capacité de réaction, a félicité le président Talon avant de saluer la mémoire des hommes en uniforme « tombés sur le champ d’honneur ».

L’expansion rapide de la menace terroriste observée dans la sous-région selon le chef de l’Etat, appelle plus que jamais, la prise de dispositions idoines pour conjurer ce péril. Il a par ailleurs exhorté les forces de sécurité à resserrer les rangs et à agir en synergie pour défendre avec succès la patrie.

F. A. A.

21 janvier 2022 par