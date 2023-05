Talon rencontre les ambassadeurs du Bénin ce mardi

Le chef de l’Etat Patrice Talon préside ce mardi 30 mai 2023, une conférence diplomatique au palais de la République. La rencontre va réunir les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques à l’extérieur du pays.

La conférence diplomatique convoquée par le chef de l’Etat Patrice Talon a lieu ce mardi 30 mai 2023. La rencontre convoquée quelques heures après le limogeage du désormais ex ministre des affaires étrangères, Aurélien Agbénonci va réunir les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques à l’extérieur du pays. Elle sera l’occasion selon le porte-parole du gouvernement, de faire le point avec les ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques de l’état de la diplomatie béninoise dans le monde, d’ajuster ce qu’il faut ajuster, et de faire de nouvelles orientations. L’objectif suivant les explications de Wilfried L. Houngbédji, est de faire en sorte que « l’image de marque du Bénin soit davantage entretenue et promue dans le monde », aussi bien dans les instances où le pays est représenté, que dans les relations bilatérales et multilatérales.

