Talon reçoit les lettres de créance de 04 nouveaux ambassadeurs

Quatre nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin entrent officiellement en fonction. La cérémonie de remise de lettres de créance des 04 nouveaux ambassadeurs au président de la République a eu lieu ce jeudi 10 décembre 2020 au Palais de la Marina.

Il s’agit de : S.E.Mme Amal Afifi de la République Arabe d’Égypte ; S.E.M. Takahisa Tsugawa, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Japon ; S.E.M. Marc Vizy, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française et S.E.Mme Sylvia Hartleif, Ambassadrice Cheffe de délégation de l’Union Européenne.

