Des accusés condamnés à des peines de 3 à 10 ans

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a rendu ce vendredi 10 mai 2024, son verdict dans six (06) dossiers liés aux violences enregistrées lors de la présidentielle de 2021 au Bénin.

Fortunes diverses pour des prévenus impliqués dans les violences lors de la présidentielle de 2021 au Bénin. 42 personnes ont été fixées sur leur sort ce vendredi. 11 personnes ont été relaxées au bénéfice du doute. Dans les 31 autres prévenus, 4 ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Les peines de 27 accusés varient entre 38 mois et 8 ans de prison.

Les quatre prévenus ayant écopé de 10 ans de prison sont : le nommé Malxane Abou ; Zibo Mamoudou le beau-frère du juge Batamoussi et deux accusés impliqués dans des faits de trafic de munitions.

Un étudiant et un mécanicien ont été condamnés respectivement à 38 mois et 7 ans de prison ferme. Ils écopent aussi d’une amende de 25 millions de FCFA chacun.

En détention provisoire dans ce dossier depuis avril 2021, l’activiste Thibaut Ogou et trois prévenus ont écopé de 38 mois de prison ferme et de 2 millions FCFA d’amende pour ‘’participation aux manifestations visant à troubler le déroulement de la présidentielle d’avril 2021’’. Devant le juge, l’activiste Thibaut Ogou a réagi à sa condamnation « C’est une justice que nous avons au Bénin ? Vous n’avez pas honte. Je suis un cabri mort. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez ». Le juge a ordonné sa sortie de la salle et l’a ensuite confié au ministère public.

A.A.A

10 mai 2024 par