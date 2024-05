Héléna Nosolini Embalo élue présidente de la CCR-UEMOA

La Chambre Consulaire Régionale de l’UEMOA (CCR-UEMOA) a tenu du 06 au 08 mai 2024 à Cotonou, au Bénin, la 25ème session de l’Assemblée Générale Mixte (fin de mandat et élective) de l’Institution.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Monsieur Eric Kader TABE GBIAN, représentant Madame Alimatou Shadiya ASSOUMAN, Ministre de l’Industrie et du Commerce du Bénin. Il avait à ses côtés, Monsieur Daouda COULIBALY, Président de la CCR-UEMOA, Monsieur Paul Koffi KOFFI, Commissaire en charge du Département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique (DEMEN) et Monsieur Arnauld AKAKPO, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI-Bénin).

Ont également pris part à la session, outre les membres élus (anciens et nouveaux) de la CCR-UEMOA, d’éminentes personnalités du corps diplomatique et du secteur privé béninois, le représentant du Président et des cadres de la Commission de l’UEMOA, des cadres de la CCI-Bénin ainsi que l’équipe technique des Services Administratifs de CCRUEMOA.

La session a permis, entre autres, d’assurer la tenue de l’Assemblée Générale de fin de la mandature 2021-2024 et de procéder au renouvellement des instances dirigeantes de l’Institution pour la mandature 2024-2027. La session a également permis aux membres de la CCR-UEMOA d’échanger sur les évolutions en cours dans l’espace UEMOA par rapport au processus d’intégration, ainsi que leur impact sur les activités du secteur privé communautaire.

A l’issue de l’Assemblée Générale Elective, Madame Héléna Maria José NOSOLINI EMBALO, de la Guinée Bissau, a été élue Présidente de la CCR-UEMOA, pour un mandat de trois (03) ans, non renouvelable. Administratrice indépendante de ECOBANK Bissau et Administratrice Associée du Bureau d’Etudes 3-E Consulting SARL, elle prend les rênes de l’Institution pour la mandature 2024-2027.

Enfin, les membres de la CCR-UEMOA ont adopté la note d’orientation de la mandature 2024-2027, présentée par la Présidente nouvellement élue. En marge de l’Assemblée Générale Mixte, les membres de la CCR-UEMOA ont effectué des rencontres B2B avec leurs homologues du Bénin. Ils ont aussi profité de l’occasion pour visiter la Zone Economique Spéciale de Glo-Djigbé.

Le nouveau Bureau de la CCR-UEMOA a également été reçu en audience par Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, Ministre des Affaires Etrangères du Benin et Monsieur Abdoulaye BIO TCHANE, Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement du Bénin.

Pour rappel, la CCR-UEMOA a pour mission principale de réaliser l’implication effective du secteur privé dans le processus d’intégration de l’Union. L’Assemblée Générale est l’instance suprême de l’Institution.

Source : Communiqué de l’Assemblée Générale Mixte de la CCR-UEMOA

10 mai 2024 par ,